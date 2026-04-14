visite nocturne de la commanderie par guide conférencier spécialisé sur l’enclave des papes, place hugues de bourbouton 84600 richerenches, Richerenches

visite nocturne de la commanderie par guide conférencier spécialisé sur l’enclave des papes Samedi 23 mai, 19h00 place hugues de bourbouton 84600 richerenches Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

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place hugues de bourbouton 84600 richerenches cours du levant Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 28 05 34 https://www.richerenches.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009687799626 [{« link »: « https://www.facebook.com/people/Richerenches-Accueil »}, {« link »: « https://guidestoniques.com/ »}] la maison du temple de Richerenches a été fondée en 1136 , la première commanderie de Provence , au rez de chaussée , l’accueil du point info et le musée de la truffe et du vin (Richerenches étant la capitale de la truffe )un marché aux truffes y est tenu tous les samedis ,du mois de décembre au mois de mars depuis plus de 100 ans , au premier étage une exposition permanente sur les templiers et les papes d’Avignon,ainsi que des expositions éphémère d’artistes locaux parking gratuit tout autour des remparts du village

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