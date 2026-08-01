Informations pratiques

Asnelles

Conférence Rose Valland, une résistante de l’art Asnelles

La grange à Dîme Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Conférence d’Élisabeth Bazin consacrée à Rose Valland, attachée de conservation au Musée du Jeu de Paume qui a contribué à sauver plusieurs dizaines de milliers d’œuvres d’art.

Dans le cadre de ce cycle de conférences, Élisabeth Bazin retrace le parcours de Rose Valland (1898-1980). Attachée de conservation au Musée du Jeu de Paume à Paris, elle a joué un rôle déterminant dans la préservation du patrimoine artistique français durant la Seconde Guerre mondiale, contribuant à sauver plusieurs dizaines de milliers d’œuvres d’art. .

La grange à Dîme Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 21 94 02

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English : Conférence Rose Valland, une résistante de l’art Asnelles

A lecture by Élisabeth Bazin on Rose Valland, a curator at the Musée du Jeu de Paume, who helped to save tens of thousands of works of art.

L’événement Conférence Rose Valland, une résistante de l’art Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Gold Beach