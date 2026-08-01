Conférence Rose Valland, une résistante de l’art Asnelles Asnelles
vendredi 14 août 2026 · Asnelles
Informations pratiques
Asnelles
Conférence Rose Valland, une résistante de l’art Asnelles
La grange à Dîme Asnelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Conférence d’Élisabeth Bazin consacrée à Rose Valland, attachée de conservation au Musée du Jeu de Paume qui a contribué à sauver plusieurs dizaines de milliers d’œuvres d’art.
Dans le cadre de ce cycle de conférences, Élisabeth Bazin retrace le parcours de Rose Valland (1898-1980). Attachée de conservation au Musée du Jeu de Paume à Paris, elle a joué un rôle déterminant dans la préservation du patrimoine artistique français durant la Seconde Guerre mondiale, contribuant à sauver plusieurs dizaines de milliers d’œuvres d’art. .
La grange à Dîme Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 21 94 02
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English : Conférence Rose Valland, une résistante de l’art Asnelles
A lecture by Élisabeth Bazin on Rose Valland, a curator at the Musée du Jeu de Paume, who helped to save tens of thousands of works of art.
L’événement Conférence Rose Valland, une résistante de l’art Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Gold Beach
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