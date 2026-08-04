Le naufrage du Marcia C. Day, dit Bateau norvégien Asnelles – Asnelles
mardi 11 août 2026 · Asnelles
Informations pratiques
Asnelles
Le naufrage du Marcia C. Day, dit Bateau norvégien Asnelles –
Cale de Meuvaines Asnelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Gérard Pouchain retrace l’histoire mouvementée du Marcia C. Day, ce trois-mâts échoué sur la plage de Meuvaines en 1888, à deux pas de son épave.
Le mardi 11 août, rendez-vous à la cale de Meuvaines pour une évocation historique animée par Gérard Pouchain, consacrée au Marcia C. Day, surnommé Bateau norvégien .
Ce trois-mâts échoué sur la plage en 1888 continue de fasciner l’occasion de revenir sur son naufrage et sur les traces qu’il a laissées dans la mémoire locale, à proximité de son épave toujours visible.
Rendez-vous Cale de Meuvaines .
Cale de Meuvaines Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 21 94 02
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English : Le naufrage du Marcia C. Day, dit Bateau norvégien Asnelles –
Gérard Pouchain recounts the eventful history of the Marcia C. Day, the three-masted ship that ran aground on Meuvaines beach in 1888, just a stone’s throw from its wreck.
L’événement Le naufrage du Marcia C. Day, dit Bateau norvégien Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gold Beach
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