Informations pratiques

Asnelles

Salon des 3A Asnelles –

Salle des fêtes Asnelles Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Le Club Asnellois La Belle Plage donne rendez-vous à la salle des fêtes d’Asnelles pour la 3ᵉ édition du Salon des 3A — une exposition qui met à l’honneur le savoir-faire d’artistes normands.

Du 4 au 9 août, la salle des fêtes d’Asnelles accueille pour la troisième année consécutive le Salon des 3A.

Bijoux, broderie, crochet et tableaux se côtoient le temps de cette exposition organisée par le Club Asnellois La Belle Plage, qui confirme d’année en année sa place parmi les rendez-vous appréciés de l’été asnellois.

Une belle occasion de découvrir des pièces uniques et de rencontrer les artistes derrière chaque création, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Salle des fêtes Asnelles Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 41 01 21 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon des 3A Asnelles –

The Club Asnellois La Belle Plage invites you to the Asnelles village hall for the 3rd edition of the Salon des 3A — an exhibition showcasing the skills of artists from Normandy.

L’événement Salon des 3A Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gold Beach