Conférence Salles-Curan
Conférence Salles-Curan jeudi 23 juillet 2026.
Salles-Curan
Conférence
Rue du grenier Salles-Curan Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
20h30 Salle du Grenier de Monsieur. Rafles et sauvetages de juifs en Aveyron pendant la Seconde guerre mondiale avec Simon MASSBAUM. Organisé par les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10€ à titre participatif.
10 .
Rue du grenier Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie
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English :
8:30 pm Salle du Grenier de Monsieur. Roundups and rescues of Jews in Aveyron during the Second World War with Simon MASSBAUM. Organized by Les Amis d’Eugène Viala et du Lévezou. 10? contribution.
L’événement Conférence Salles-Curan a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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