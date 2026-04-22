Conférence Sarthe, Terre de Légionnaires Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Conférence Sarthe, Terre de Légionnaires

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez assister à cette conférence gratuite animée par Pascal Lebrun, de la Société des Membres de la Légion d’honneur (SMLH).

Vendredi 29 mai à 18h30 salle André Voisin (halles) à Fresnay-sur-Sarthe. Entrée gratuite.

Sarthe, Terre de Légionnaires

La Légion d’honneur, cette vénérable institution d’un peu plus de deux siècles, ne laisse personne indifférent. S’il fallait encore une preuve, il suffit de lire les écrits de ses nombreux détracteurs… La conférence Sarthe, Terre de Légionnaires sera l’occasion de reposer certaines vérités sur l’Ordre, tant dans la partie consacrée à sa genèse que dans celle dédiée à l’éclairage porté sur l’Ordre dans notre département. Cela sera aussi un moment d’échange avec le public sur ce qu’est l’Ordre actuellement, son modernisme, ses orientations… en un mot sa réalité en ce début de XXIe siècle. .

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

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English :

Join Pascal Lebrun, from the Société des Membres de la Légion d?honneur (SMLH), for this free conference.

L’événement Conférence Sarthe, Terre de Légionnaires Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Alpes Mancelles