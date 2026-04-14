Les Fresnois et la Légion d’honneur : des parcours et talents distingués, Espace culturel Cofea de Fresnay-sur-Sarthe, Fresnay-sur-Sarthe
Les Fresnois et la Légion d’honneur : des parcours et talents distingués, Espace culturel Cofea de Fresnay-sur-Sarthe, Fresnay-sur-Sarthe samedi 23 mai 2026.
Les Fresnois et la Légion d’honneur : des parcours et talents distingués Samedi 23 mai, 18h30 Espace culturel Cofea de Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Cette exposition temporaire met en lumière les parcours variés et vivants de Fresnois, connus ou méconnus, tous décorés de la plus haute distinction française pour leur engagement civil ou militaire au service de la Nation. Leurs trajectoires exemplaires incarnent les valeurs de courage, de dévouement et de mérite, rappelant que l’histoire nationale se construit aussi à l’échelle locale.
En plus de la visite libre, deux visites guidées sont programmées à 18h30 et 20h30 (durée 45 minutes).
Espace culturel Cofea de Fresnay-sur-Sarthe 3 rue Saint-Sauveur 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire
Cette exposition temporaire met en lumière les parcours variés et vivants de Fresnois, connus ou méconnus, tous décorés de la plus haute distinction française pour leur engagement civil ou militaire …
© Ville de Fresnay-sur-Sarthe
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