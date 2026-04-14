Mémoires en tissu : à la découverte des coiffes et de leurs secrets, Musée de la coiffe de Fresnay-sur-Sarthe, Fresnay-sur-Sarthe

Mémoires en tissu : à la découverte des coiffes et de leurs secrets Samedi 23 mai, 18h30 Musée de la coiffe de Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

De la bonnette à la galette, en passant par la bise-moi vite, ces coiffes portées autrefois par les Sarthoises sont désormais les témoins d’une époque et d’une société aujourd’hui disparues. Des lingères bénévoles seront présentes pour donner des explications sur l’histoire des coiffes et sur les différentes techniques de restauration utilisées pour redonner un second souffle à ces petits chefs-d’oeuvre.

Des jeux sont également mis à disposition des enfants pour découvrir de manière ludique l’histoire des coiffes (livret-jeux, coloriage, puzzle…).

Musée de la coiffe de Fresnay-sur-Sarthe 3 rue Saint-Sauveur 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

De la bonnette à la galette, en passant par la bise-moi vite, ces coiffes portées autrefois par les Sarthoises sont désormais les témoins d’une époque et d’une société aujourd’hui disparues. Des pour…

© Musée de la coiffe