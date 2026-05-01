Fête des Drilles Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Fête des Drilles

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle de fin d’année des élèves de l’école de cirque Mimulus !

Venez fêter la fin de l’année avec les élèves de l’École de Cirque Mimulus à Fresnay-sur-Sarhe !

Au programme trois spectacles dans la journée (10h, 14h et 18h) ainsi qu’une animation musicale entre les spectacles avec Gangstar Fanfare !

Tout public. Tarif unique 5€, gratuit moins de 3 ans. Billetterie sur place ou sur HelloAsso. .

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 69 84 51 administation-mimulus@orange.fr

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English :

End of the year show of the students of the Mimulus circus school!

L’événement Fête des Drilles Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-05 par OT des Alpes Mancelles