Fête des Drilles Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe
Fête des Drilles Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe samedi 30 mai 2026.
Fresnay-sur-Sarthe
Fête des Drilles
Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle de fin d’année des élèves de l’école de cirque Mimulus !
Venez fêter la fin de l’année avec les élèves de l’École de Cirque Mimulus à Fresnay-sur-Sarhe !
Au programme trois spectacles dans la journée (10h, 14h et 18h) ainsi qu’une animation musicale entre les spectacles avec Gangstar Fanfare !
Tout public. Tarif unique 5€, gratuit moins de 3 ans. Billetterie sur place ou sur HelloAsso. .
Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 69 84 51 administation-mimulus@orange.fr
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English :
End of the year show of the students of the Mimulus circus school!
L’événement Fête des Drilles Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-05 par OT des Alpes Mancelles
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