Nuit Européenne des Musées Espace Culturel Coféa Espace Culturel Cofea Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Nuit Européenne des Musées Espace Culturel Coféa

Espace Culturel Cofea 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Nuit Européenne des Musée à l’Espace Culturel Cofea.

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, venez découvrir ou redécouvrir le Musée de la Coiffe à Fresnay-sur-Sarthe ! Visite libre en présence des lingères bénévoles de l’association La bise-moi vite de 18h30 à 21h30.

Profitez également ce dette occasion pour découvrir l’exposition Les Fresnois et la Légion d’honneur , dans l’espace d’exposition au premier étage de l’Espace Culturel Cofea. Visite libre de 18h30 à 21h30. Visites guidées à 18h30 et 20h30 (durée 45 minutes).

Évènement gratuit. .

Espace Culturel Cofea 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

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English :

European Museum Night at Espace Culturel Cofea.

L’événement Nuit Européenne des Musées Espace Culturel Coféa Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-21 par OT des Alpes Mancelles