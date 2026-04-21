Nuit Européenne des Musées Espace Culturel Coféa Espace Culturel Cofea Fresnay-sur-Sarthe
Nuit Européenne des Musées Espace Culturel Coféa Espace Culturel Cofea Fresnay-sur-Sarthe samedi 23 mai 2026.
Fresnay-sur-Sarthe
Nuit Européenne des Musées Espace Culturel Coféa
Espace Culturel Cofea 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 21:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Nuit Européenne des Musée à l’Espace Culturel Cofea.
À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, venez découvrir ou redécouvrir le Musée de la Coiffe à Fresnay-sur-Sarthe ! Visite libre en présence des lingères bénévoles de l’association La bise-moi vite de 18h30 à 21h30.
Profitez également ce dette occasion pour découvrir l’exposition Les Fresnois et la Légion d’honneur , dans l’espace d’exposition au premier étage de l’Espace Culturel Cofea. Visite libre de 18h30 à 21h30. Visites guidées à 18h30 et 20h30 (durée 45 minutes).
Évènement gratuit. .
Espace Culturel Cofea 3 Rue Saint-Sauveur Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34
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English :
European Museum Night at Espace Culturel Cofea.
L’événement Nuit Européenne des Musées Espace Culturel Coféa Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-21 par OT des Alpes Mancelles
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