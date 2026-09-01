AGENDA · Saujon
Conférence Saujon d’un siècle à l’autre 1875-1914 temple de Saujon Saujon
mercredi 16 septembre 2026 · temple de Saujon · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Conférence Saujon d’un siècle à l’autre 1875-1914
temple de Saujon Rue Félix Vieuille Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Présentée par Bernard Geoffroy.
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temple de Saujon Rue Félix Vieuille Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 21 45 12
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English :
Presented by Bernard Geoffroy.
L’événement Conférence Saujon d’un siècle à l’autre 1875-1914 Saujon a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique
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