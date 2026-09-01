Conférence Saujon d’un siècle à l’autre 1875-1914 temple de Saujon Saujon

Informations pratiques

Saujon

Conférence Saujon d’un siècle à l’autre 1875-1914

temple de Saujon Rue Félix Vieuille Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Présentée par Bernard Geoffroy.

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temple de Saujon Rue Félix Vieuille Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 21 45 12

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English :

Presented by Bernard Geoffroy.

L’événement Conférence Saujon d’un siècle à l’autre 1875-1914 Saujon a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique