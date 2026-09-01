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AGENDA · Saujon

Conférence Saujon d’un siècle à l’autre 1875-1914 temple de Saujon Saujon

mercredi 16 septembre 2026 · temple de Saujon · Saujon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
temple de Saujon
Adresse
Rue Félix Vieuille
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Conférence Saujon d’un siècle à l’autre 1875-1914

temple de Saujon Rue Félix Vieuille Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Présentée par Bernard Geoffroy.
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temple de Saujon Rue Félix Vieuille Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 21 45 12 

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English :

Presented by Bernard Geoffroy.

L’événement Conférence Saujon d’un siècle à l’autre 1875-1914 Saujon a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique

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