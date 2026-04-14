Conférence: Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier et mobilier du XXe siècle local, Micro-Folie, Le pouliguen

Conférence: Sauvegarde et valorisation du patrimoine immobilier et mobilier du XXe siècle local Samedi 18 avril, 15h00 Micro-Folie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Une conférence de Laurent Delpire, conservateur des antiquités et objets d’art de Loire-Atlantique.

En partenariat avec l’association de l’église Saint-Nicolas.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Une conférence de Laurent Delpire, conservateur des antiquités et objets d’art de Loire-Atlantique. En partenariat avec l’association de l’église Saint-Nicolas. CONFRENCONTRE PATRIMOINE