Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Culture numérique, Micro-Folie, Le pouliguen

Culture numérique, Micro-Folie, Le pouliguen

Culture numérique, Micro-Folie, Le pouliguen mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Micro-Folie

Adresse : Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Gratuit sur réservation: 0

Culture numérique 15 et 16 avril Micro-Folie Loire-Atlantique

Gratuit sur réservation: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:30:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Apprenez les rudiments de la programmation informatique et les bases pour la création de jeux vidéos. 

Atelier à partir de 9 ans.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]
Apprenez les rudiments de la programmation informatique et les bases pour la création de jeux vidéos. Atelier à partir de 9 ans. LOISIRS NUMERIQUE

À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)