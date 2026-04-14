Culture numérique, Micro-Folie, Le pouliguen
Culture numérique, Micro-Folie, Le pouliguen mercredi 15 avril 2026.
Culture numérique 15 et 16 avril Micro-Folie Loire-Atlantique
Gratuit sur réservation: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:30:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Apprenez les rudiments de la programmation informatique et les bases pour la création de jeux vidéos.
Atelier à partir de 9 ans.
Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]
Apprenez les rudiments de la programmation informatique et les bases pour la création de jeux vidéos. Atelier à partir de 9 ans. LOISIRS NUMERIQUE
À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)
- Théâtre d’objets Mytho Perso Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen 14 avril 2026
- Théâtre d’objets Mytho Perso Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen 14 avril 2026
- Atelier découverte et dégustation de thés bio, Noisettes et bergamote, Le pouliguen 15 avril 2026
- Atelier découverte et dégustation de thés bio Noisettes et bergamote Le Pouliguen 15 avril 2026
- Culture numérique Micro-Folie Le Pouliguen 15 avril 2026