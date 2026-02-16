Conférence savoir organiser des funérailles Meymac
Place de l’Église Meymac Corrèze
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Grâce à cet évènement, vous apprendrez le b.a-ba de la réglementation funéraire. Vous serez en mesure de faire des choix éclairés grâce à des informations concrètes sur la législation funéraire en vigueur, les usages des pompes funèbres et les enjeux écologiques des obsèques.
Participation libre .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 22 02 32 contact@helenechaudeau.fr
