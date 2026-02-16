Conférence savoir organiser des funérailles Meymac

Conférence savoir organiser des funérailles

Place de l'Église Meymac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Conférence Savoir organiser des funérailles

Grâce à cet évènement, vous apprendrez le b.a-ba de la réglementation funéraire. Vous serez en mesure de faire des choix éclairés grâce à des informations concrètes sur la législation funéraire en vigueur, les usages des pompes funèbres et les enjeux écologiques des obsèques.

Participation libre .

Place de l'Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence savoir organiser des funérailles

