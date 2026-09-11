Conférence : Sciences pour toutes, sur les traces du matrimoine scientifique, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Informations pratiques

Conférence : Sciences pour toutes, sur les traces du matrimoine scientifique Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette table ronde réunit des femmes engagées en archéologie, dans les sciences et le patrimoine. À travers leurs parcours et leurs expériences, elles échangeront avec le public sur la place des femmes dans la recherche, les obstacles rencontrés, la visibilité des scientifiques et la transmission du matrimoine scientifique.

– Nous Toutes Rouen –

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42 Rue Henri II Plantagenêt, 76100 Rouen, France Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie 0276088088 https://bibliotheques.rouen.fr [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Cette table ronde réunit des femmes engagées en archéologie, dans les sciences et le patrimoine. À travers leurs parcours et leurs expériences, elles échangeront avec le public sur la place des dans …

©Sophie Lulague