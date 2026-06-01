CONFÉRENCE SEC DE BAGNÈRES À BAGNÈRES GÉOHISTOIRE D’UN ITINÉRAIRE CENTRO-PYRÉNÉEN ET D’UNE ROUTE DES COLS, THERMALE, TOURISTIQUE ET SPORTIVE AUDITORIUM DE LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE COEUR ET COTAUX DU COMMINGES Saint-Gaudens mardi 16 juin 2026.

Saint-Gaudens

CONFÉRENCE SEC DE BAGNÈRES À BAGNÈRES GÉOHISTOIRE D’UN ITINÉRAIRE CENTRO-PYRÉNÉEN ET D’UNE ROUTE DES COLS, THERMALE, TOURISTIQUE ET SPORTIVE

AUDITORIUM DE LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE COEUR ET COTAUX DU COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 17:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

La Société des études du Comminges a le plaisir de vous inviter à assister à sa prochaine conférence, par Jean-Christophe Sanchez !

La route entre Bagnères-de-Bigorre et Bagnères-de-Luchon témoigne de l’évolution d’un itinéraire centro-pyrenéen, des chemins et aménagements du XVIIIe siècle à une route thermale, touristique et sportive. Au XVIIIe siècle, les intendants comme Antoine Mégret d’Étigny modernisent les voies pour faciliter les communications et l’accès au stations thermales. Au XIXe siècle, sous Napoléon III, elle devient une route thermale, reliant les deux Bagnères devenues l’Athènes et la Reine des Pyrénées. Elle devient un itinéraire touristique, belvédère des hautes cimes, qui stimule l’économie locale entre les vallées de l’Adour, des Nestes et du Larboust. Au XXe siècle, elle se transforme en une route cycliste légendaire avec la première étape de haute montagne du Tour de France avec le franchissement, en 1910 des cols d’Aspin et Peyresourde, et un théâtre d’exploits des forçats de la route et où aussi s’implantent des stations de sports d’hiver Payolle, berceau du ski et première station fantôme dans les Pyrénées, et Peyragudes. Aujourd’hui, cette route incarne une mémoire et un patrimoine entre thermalisme, sports, tourisme et paysages pyrénéens qui se trouvent face aux défis du changement climatique et de la surfréquentation.

Jean-Christophe Sanchez est IA-IPR d’Histoire-Géographie. Docteur associé du laboratoire Framespa à l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès. Il préside la Société Ramond (Bagnères-de-Bigorre) et co-dirige la Revue de Comminges et des Pyrénées centrales.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

AUDITORIUM DE LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE COEUR ET COTAUX DU COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie contact@comminges.org

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English :

The Société des études du Comminges is pleased to invite you to attend its next lecture, by Jean-Christophe Sanchez!

L’événement CONFÉRENCE SEC DE BAGNÈRES À BAGNÈRES GÉOHISTOIRE D’UN ITINÉRAIRE CENTRO-PYRÉNÉEN ET D’UNE ROUTE DES COLS, THERMALE, TOURISTIQUE ET SPORTIVE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE