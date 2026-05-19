Conférence SHAVE De l’Univers au Petit Casino, métamorphose d’un café vichyssois, par Pascal Momon Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. Vichy

Vichy

Conférence SHAVE De l’Univers au Petit Casino, métamorphose d’un café vichyssois, par Pascal Momon

Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les adhérents SHAVE et pour les étudiants.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Si le Centre Culturel de Vichy, seconde salle de spectacle de la ville, est bien connu des habitants, rares sont ceux qui perçoivent toute la richesse de son histoire, reflet des profondes mutations d’un lieu emblématique à travers les décennies.

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Centre Culturel de Vichy, salle Caillois. 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes shavichy@outlook.fr

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English :

Although the Centre Culturel de Vichy, the city?s second-largest concert venue, is well known to local residents, few are aware of its rich history, which reflects the profound changes that this emblematic venue has undergone over the decades.

L’événement Conférence SHAVE De l’Univers au Petit Casino, métamorphose d’un café vichyssois, par Pascal Momon Vichy a été mis à jour le 2026-05-19 par Vichy Destinations