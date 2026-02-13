Conférence-spectacle « Les femmes portent la moitié du ciel », Bibliothèque Jules Verne – Pantin, Pantin

Conférence-spectacle « Les femmes portent la moitié du ciel » Samedi 21 mars, 15h00 Bibliothèque Jules Verne – Pantin

« Les femmes portent la moitié du ciel », conférence-spectacle sur l’égalité femme-homme, pour les adultes.

NON, « féministe » n’est pas un gros mot. On entend souvent dire “je suis féministe, mais”… Ça fait le même effet que “Je suis pas raciste, mais”…

Inégalités de salaires, injonctions à la minceur et à la jeunesse, sexisme, patriarcat… On est sûr de ça ? On vote vraiment pour ?

Alors nous vous donnerons les clefs pour identifier, déconstruire, et rejoindre la lutte, avec émotion et humour.

Et nous vous écouterons aussi. Parce que si ce sont les grandes féministes d’hier qui ont fabriqué la société d’aujourd’hui, c’est VOUS qui construisez celle de demain.

Bibliothèque Jules Verne – Pantin 73 Avenue Édouard-Vaillant, 93500 Pantin Pantin

Venez assister à la conférence-spectacle « Les femmes portent la moitié du ciel », du collectif Aux arbres, Citoyennes ! Samedi 21 mars 2026 à 15h, à la bibliothèque Jules-Verne. Saison culturelle #2

© Aux arbres, Citoyennes !