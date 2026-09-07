Conférence sur Jean Prévost (1901-1944), Musée Josette Bournet, Saint-Félix

Informations pratiques

Conférence sur Jean Prévost (1901-1944) Vendredi 18 septembre, 18h00 Musée Josette Bournet Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Conférence par Jean-Pierre Deveaux, des Amis du Vieux Cusset, cofondateur du groupe Herbouilly, résistance en Vercors, et Monique Pruvost, enseignante.

N’écris pas mon nom sur la terre / Je souhaite que ma poussière s’envole au vent

Et pourtant il faut parler de Jean Prévost, il le mérite. Journaliste, écrivain, il a écrit plus de 1000 articles, 30 livres. Ami de Ramon Fernandez, François Mauriac et Valery Larbaud, c’est lui qui a publié le premier Saint Exupéry, le lançant en écriture. Epoux de Marcelle Auclair, écrivain bourbonnais. Capitaine dans le Vercors, où il meurt le 1er Août 1944.

Musée Josette Bournet Le bourg, 03260 Saint-Félix, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Félix 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 07 82 29 09 02 http://www.josette-bournet.com Le musée Josette Bournet présente des œuvres de la peintre Josette Bournet : tableaux, dessins et céramiques. Josette Bournet est née à Vichy en 1905 et décédée en 1962 à Nice. Elle a été l’élève de Georges Desvallières et Maurice Denis dans les années 20, aux Ateliers d’art sacré, et a exposé régulièrement aux salons d’Automne, des Indépendants et des Tuileries. Son œuvre comprend de nombreux portraits, de ses proches et de ses amis, parmi lesquels figurent nombre d’artistes de son temps. L’œuvre comprend également des marines peintes dans la région de Nice et en Bretagne, des natures mortes et des œuvres religieuses. Saint-Félix se trouve à 16 km de Vichy (au nord-est), à 5 km de Saint-Germain-des-Fossés. L’entrée du musée se trouve à une centaine de mètres du parking en face de l’église.

Conférence par Jean-Pierre Deveaux, des Amis du Vieux Cusset, cofondateur du groupe Herbouilly, résistance en Vercors, et Monique Pruvost, enseignante.

©Ministère de la Culture