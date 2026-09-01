Informations pratiques

Saint-Félix

Spectacle Musical Enfants à Saint-Félix

Saint-Félix Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Est-ce qu'on entend pareil? Spectacle musical pour les enfants avec François Caillot.

Est-ce qu'on entend pareil? Spectacle musical pour les enfants avec François Caillot.

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Saint-Félix 46100 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12

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English :

Can We Hear the Same Thing? A musical show for children starring François Caillot.

L’événement Spectacle Musical Enfants à Saint-Félix Saint-Félix a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac