Spectacle Musical Enfants à Saint-Félix Saint-Félix
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Félix
Informations pratiques
Saint-Félix
Spectacle Musical Enfants à Saint-Félix
Saint-Félix Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Est-ce qu'on entend pareil? Spectacle musical pour les enfants avec François Caillot.
Est-ce qu'on entend pareil? Spectacle musical pour les enfants avec François Caillot.
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Saint-Félix 46100 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12
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English :
Can We Hear the Same Thing? A musical show for children starring François Caillot.
L’événement Spectacle Musical Enfants à Saint-Félix Saint-Félix a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac
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