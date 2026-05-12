Saint-Quirin

Conférence sur Jupiter, Epona, Mercure et compagnie dieux et déesses antiques du Piémont vosgien

Espace de rencontre Pierre Fachat Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Dans les hameaux gallo-romains, les dieux et les déesses partageaient l’existence des habitants. Ainsi Jupiter à l’anguipède ou à l’aigle étaient réputé protéger les communautés villageoises. En plein air ou dans des sanctuaires, ils faisaient l’objet d’attentions particulières, comme les dépôts d’offrandes. Cette conférence est proposée par l’Association pour la Recherche Archéologique au Pays de Sarrebourg (ARAPS) via de Dominique Heckenbenner, conservatrice du patrimoine honoraire, à partir des résultats des fouilles archéologiques récentes. Gratuit.Tout public

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Espace de rencontre Pierre Fachat Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est amis@orgue-saint-quirin.fr

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English :

In Gallo-Roman hamlets, gods and goddesses shared the existence of the inhabitants. Jupiter with his anguiped or eagle was reputed to protect village communities. In the open air or in sanctuaries, they were the object of special attention, such as the deposit of offerings. This lecture is offered by the Association pour la Recherche Archéologique au Pays de Sarrebourg (ARAPS) via Dominique Heckenbenner, honorary curator of heritage, based on the results of recent archaeological excavations. Free admission.

L’événement Conférence sur Jupiter, Epona, Mercure et compagnie dieux et déesses antiques du Piémont vosgien Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG