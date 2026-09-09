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AGENDA · Wasselonne

Conférence sur la bibliothérapie Wasselonne

samedi 17 octobre 2026 · Wasselonne

Conférence sur la bibliothérapie Wasselonne

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Cour du Château
Ville
67310 Wasselonne
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Wasselonne

Conférence sur la bibliothérapie

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Samedi 17 octobre 2026 à 10h30, salle prévôtale, cour de château.

La bibliothèque municipale et Le jardin des sciences de Strasbourg vous proposent d’assister à une conférence sur la bibliothérapie .
Public adulte.

Gratuit, places limitées, sur inscription. 0  .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 18 60  bibliotheque.wasselonne@orange.fr

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English :

L’événement Conférence sur la bibliothérapie Wasselonne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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