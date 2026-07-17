Conférence sur la santé mentale des parents précédée d’une visite guidée de l’exposition Maternités Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-12 18:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte

En 2026, les semaines d’information sur la santé mentale ont pour thématique : les arts.Dans ce cadre, le Chronographe propose une conférence en lien avec son exposition « Maternités, archéologie de la figure maternelle ». Animée par Elise Marcende, présidente de l’association Maman Blues, cette conférence abordera la santé mentale des parents : du post-partum au changement identitaire et au chamboulement que représente la naissance d’un enfant. Elise Marcende parlera des souffrances psychiques périnatales, comme par exemple la dépression périnatale, la psychose puerpérale, le burn-out parental ou encore le regret maternel.Cette conférence est proposée en partenariat avec le , Centre Socio-culturel Loire et Seil de Rezé. Déroulé :18h : Visite focus de l’exposition Maternités (sur réservation par mail, téléphone, ou sur place)18h30 : départ pour le CSC Loire et Seil (5-10 minutes à pied), au 16 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny19h : Conférence suivi d’échange avec les publics21h : Fin de la soirée

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr



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