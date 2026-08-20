Conférence sur la santé mentale des parents précédée d’une visite guidée de l’exposition Maternités, Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

Conférence sur la santé mentale des parents précédée d’une visite guidée de l’exposition Maternités Lundi 12 octobre, 18h00 Le Chronographe Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-12T18:00:00+02:00 – 2026-10-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-12T18:00:00+02:00 – 2026-10-12T21:00:00+02:00

En 2026, les semaines d’information sur la santé mentale ont pour thématique : les arts.

Dans ce cadre, le Chronographe propose une conférence en lien avec son exposition « Maternités, archéologie de la figure maternelle ». Animée par Elise Marcende, présidente de l’association Maman Blues, cette conférence abordera la santé mentale des parents : du post-partum au changement identitaire et au chamboulement que représente la naissance d’un enfant. Elise Marcende parlera des souffrances psychiques périnatales, comme par exemple la dépression périnatale, la psychose puerpérale, le burn-out parental ou encore le regret maternel.

Cette conférence est proposée en partenariat avec le , Centre Socio-culturel Loire et Seil de Rezé.

Déroulé :

18h : Visite focus de l’exposition Maternités (sur réservation par mail, téléphone, ou sur place)

18h30 : départ pour le CSC Loire et Seil (5-10 minutes à pied), au 16 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

19h : Conférence suivi d’échange avec les publics

21h : Fin de la soirée

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.semaines-sante-mentale.fr/ »}, {« link »: « https://www.maman-blues.fr/ »}, {« link »: « https://cscloireetseil.over-blog.com/ »}]

Les semaines d’information sur la santé mentale ont pour thème : les arts. Dans ce cadre, le Chronographe propose une conférence sur « la santé mentale des parents » avec le CSC Loire et Seil de Rezé.

@AssociationMamanBlues