UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence sur la spiruline Thermes Casteljaloux

Conférence sur la spiruline Thermes Casteljaloux

Conférence sur la spiruline Thermes Casteljaloux mercredi 9 septembre 2026.

Lieu
Thermes
Adresse
4 rue des Thermes
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Conférence sur la spiruline

Thermes 4 rue des Thermes Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Ses bienfaits, sa culture, comment la consommer.
Animée par Laurence BOXBERGER, productrice de spiruline
Tout public   .

Thermes 4 rue des Thermes Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 51 98 21  spirulinedesfrangines@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence sur la spiruline

L’événement Conférence sur la spiruline Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)