Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence sur la « Vue au jardin » et balade paysagère et botanique au Jardin de l’État, CAUE de la Réunion, Saint-Denis

Conférence sur la « Vue au jardin » et balade paysagère et botanique au Jardin de l’État, CAUE de la Réunion, Saint-Denis

Conférence sur la « Vue au jardin » et balade paysagère et botanique au Jardin de l’État, CAUE de la Réunion, Saint-Denis samedi 6 juin 2026.

Lieu : CAUE de la Réunion

Adresse : 12 rue Monseigneur de Beaumont 97400 Saint-Denis

Ville : 97400 Saint-Denis

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : gratuit sur inscription

Conférence sur la « Vue au jardin » et balade paysagère et botanique au Jardin de l’État Samedi 6 juin, 09h00 CAUE de la Réunion

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T07:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T07:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

Conférence au CAUE sur l’histoire de la perspective dans l’art des jardins suivie d’une balade botanique et paysagère animée par le CAUE, le département et l’atelier LD Austral.

CAUE de la Réunion 12 rue Monseigneur de Beaumont 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion 02 62 21 60 86 http://www.caue974.com/fr/ [{« type »: « email », « value »: « courrier@caue974.fr »}]
Conférence au CAUE sur l’histoire de la perspective dans l’art des jardins suivie d’une balade botanique et paysagère animée par le CAUE, le département et l’atelier LD Austral.

Caue 974

À voir aussi à Saint-Denis