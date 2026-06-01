Conférence sur la « Vue au jardin » et balade paysagère et botanique au Jardin de l’État Samedi 6 juin, 09h00 CAUE de la Réunion

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T07:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T07:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00

Conférence au CAUE sur l’histoire de la perspective dans l’art des jardins suivie d’une balade botanique et paysagère animée par le CAUE, le département et l’atelier LD Austral.

CAUE de la Réunion 12 rue Monseigneur de Beaumont 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion 02 62 21 60 86 http://www.caue974.com/fr/ [{« type »: « email », « value »: « courrier@caue974.fr »}]

Conférence au CAUE sur l’histoire de la perspective dans l’art des jardins suivie d’une balade botanique et paysagère animée par le CAUE, le département et l’atelier LD Austral.

Caue 974