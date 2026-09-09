Conférence sur l’Abbé Grégoire Salle des adjudications Toul

Informations pratiques

Toul

Conférence sur l’Abbé Grégoire

Salle des adjudications 13 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-09 22:30:00

Date(s) :

2026-09-09

De la cure d’Emberménil à l’évêché de Blois, l’itinéraire de l’abbé Grégoire, avocat de la cause des Juifs .

Conférence donnée par Madame Françoise Hildesheimer, archiviste et historienne, auteure de L’abbé Grégoire, une tête de fer en Révolution .

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace et d’un pot de l’amitié.

Entrée libreAdultes

0 .

Salle des adjudications 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 43 42 48

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English :

From the parish of Emberménil to the Abbey of Blois: The Journey of Abbot Grégoire, Advocate for the Jewish Cause.

Lecture by Ms. Françoise Hildesheimer, archivist and historian, author of Abbot Grégoire, a ‘Stubborn Man’ During the Revolution.

The lecture will be followed by a book signing and a reception.

Free admission

L’événement Conférence sur l’Abbé Grégoire Toul a été mis à jour le 2026-08-31 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES