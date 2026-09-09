Conférence sur l’Abbé Grégoire Salle des adjudications Toul
mercredi 9 septembre 2026 · Salle des adjudications · Toul
Informations pratiques
Toul
Conférence sur l’Abbé Grégoire
Salle des adjudications 13 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-09 22:30:00
Date(s) :
2026-09-09
De la cure d’Emberménil à l’évêché de Blois, l’itinéraire de l’abbé Grégoire, avocat de la cause des Juifs .
Conférence donnée par Madame Françoise Hildesheimer, archiviste et historienne, auteure de L’abbé Grégoire, une tête de fer en Révolution .
La conférence sera suivie d’une séance de dédicace et d’un pot de l’amitié.
Entrée libreAdultes
0 .
Salle des adjudications 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 43 42 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the parish of Emberménil to the Abbey of Blois: The Journey of Abbot Grégoire, Advocate for the Jewish Cause.
Lecture by Ms. Françoise Hildesheimer, archivist and historian, author of Abbot Grégoire, a ‘Stubborn Man’ During the Revolution.
The lecture will be followed by a book signing and a reception.
Free admission
L’événement Conférence sur l’Abbé Grégoire Toul a été mis à jour le 2026-08-31 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES
À voir aussi à Toul (Meurthe-et-Moselle)
- Salon des seniors Salle de l’Arsenal Toul 10 septembre 2026
- Concert Crazy Week-end Rockers VI salle de l’Arsenal Espace Dedon Toul 11 septembre 2026
- À Table, Lieux insoupçonnés Maison du tourisme Terres Touloises Toul 12 septembre 2026
- Conférence Le général Boulanger, l’homme qui fit trembler la République Hôtel de Ville Toul 25 septembre 2026
- Le Musée hors les murs la faïencerie Toul-Bellevue Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul 21 novembre 2026