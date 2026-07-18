Conférence Le général Boulanger, l’homme qui fit trembler la République Hôtel de Ville Toul

Informations pratiques

Toul

Conférence Le général Boulanger, l’homme qui fit trembler la République

Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

À l’invitation des Amis du Musée de Toul, l’historien beaunois Patrick Serre évoquera la fameuse figure du général Boulanger, Saint-Cyrien, héros des guerres d’Afrique et de Cochinchine sous le second Empire, devenu le plus jeune Officier Général de l’Armée française sous la IIIème République.

Ami d’enfance de Clémenceau, il devint ministre de la guerre du gouvernement Freycinet en 1886 et fut l’auteur de réformes populaires au sein de l’Armée. Son triomphe à la revue de Lomchamp le 14 juillet 1886 illustre son niveau de popularité à cette époque.

Général républicain, il plaît à la gauche, général intransigeant vis à vis de l’Allemagne du Kaiser, il plaît à la droite patriote et nationaliste. Incarnation de la Revanche , son éviction en 1887 du gouvernement et sa radiation de l’Armée en 1888 fera naître l’éphémère mouvement politique connu sous le nom de Boulangisme qui fera trembler la République de 1888 à 1889. La fin tragique sur fond de la grande passion amoureuse de sa vie clôturera une destinée romanesque.

Entrée gratuite pour la conférence repas payantAdultes

0 .

Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 13 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0t the invitation of the Friends of the Toul Museum, Patrick Serre, a historian from Beaune, will discuss the famous figure of General Boulanger, a graduate of Saint-Cyr, a hero of the wars in Africa and Cochinchina during the Second Empire, who went on to become the youngest general officer in the French Army under the Third Republic.

A childhood friend of Clémenceau, he became Minister of War in the Freycinet government in 1886 and was the architect of popular reforms within the Army. His triumph at the military parade in Lomchamp on July 14, 1886, illustrates his level of popularity at that time.

A Republican general, he aligned with the left; an uncompromising general toward the Kaiser’s Germany, he aligned with the patriotic and nationalist right. As the embodiment of “Revanche,” his ouster from the government in 1887 and his dismissal from the Army in 1888 gave rise to the ephemeralpolitical movement known as Boulangism, which would shake the Republic from 1888 to 1889. His tragic end, set against the backdrop of the great love of his life, would bring a romantic destiny to a close.

Free admission to the lecture—meals are available for purchase

L’événement Conférence Le général Boulanger, l’homme qui fit trembler la République Toul a été mis à jour le 2026-07-15 par MT TERRES TOULOISES