Concerts de l’été Toul Rue de Rigny Toul

Toul

Concerts de l’été Toul

Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29

Tous les week-ends, laissez-vous emporter par la musique avec une série de concerts qui animeront la ville. Profitez de la musique live, de danses, d’acrobaties et d’ambiances festives dans le cadre idyllique des jardins de l’hôtel de ville.

Samedi 17 juillet Snap Border et Flowers for Grizzly (plateau métal)

Samedi 25 juillet Lobo El Cotchei et Primate (plateau rap)

Samedi 1er août Malaka et Crooked Nails (plateau folk/rock)

Samedi 8 août spectacle de feu Anima, cie Manda Lights

Samedi 22 août A Compas et Who’s The Cuban (plateau latino)

Samedi 29 août Bullitt Rock Band (plateau rock)Tout public

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Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Every weekend, let yourself be swept away by the music with a series of concerts that will bring the city to life. Enjoy live music, dancing, acrobatics and a festive atmosphere in the idyllic setting of the Town Hall gardens.

Saturday, July 17: Snap Border and Flowers for Grizzly (metal set)

Saturday, July 25: Lobo El Cotchei and Primate (rap)

Saturday, August 1: Malaka and Crooked Nails (folk/rock)

Saturday, August 8: Anima fire show, cie Manda Lights

Saturday, August 22: A Compas and Who’s The Cuban (Latino set)

Saturday, August 29: Bullitt Rock Band (rock set)

L’événement Concerts de l’été Toul Toul a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES