Spectacle Sourires d’Ukraine Salle de l’Arsenal Toul
Spectacle Sourires d’Ukraine Salle de l’Arsenal Toul vendredi 10 juillet 2026.
Toul
Spectacle Sourires d’Ukraine
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Un rendez-vous solidaire et haut en couleur mêlant danses traditionnelles, chants, acrobaties et folklore d’Europe de l’Est. Porté par de jeunes artistes ukrainiens, ce spectacle familial et gratuit invite le public à découvrir la richesse de la culture slave à travers une soirée pleine d’émotion, de virtuosité et de convivialité.
Spectacle gratuitTout public
0 .
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
A vibrant, community-spirited event blending traditional dances, songs, acrobatics, and Eastern European folklore. Performed by young Ukrainian artists, this free family-friendly show invites the audience to discover the richness of Slavic culture through an evening full of emotion, virtuosity, and conviviality.
Free show
L’événement Spectacle Sourires d’Ukraine Toul a été mis à jour le 2026-06-15 par MT TERRES TOULOISES
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