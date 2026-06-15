Spectacle Sourires d’Ukraine Salle de l’Arsenal Toul

Toul

Spectacle Sourires d’Ukraine

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Un rendez-vous solidaire et haut en couleur mêlant danses traditionnelles, chants, acrobaties et folklore d’Europe de l’Est. Porté par de jeunes artistes ukrainiens, ce spectacle familial et gratuit invite le public à découvrir la richesse de la culture slave à travers une soirée pleine d’émotion, de virtuosité et de convivialité.

Spectacle gratuitTout public

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Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

A vibrant, community-spirited event blending traditional dances, songs, acrobatics, and Eastern European folklore. Performed by young Ukrainian artists, this free family-friendly show invites the audience to discover the richness of Slavic culture through an evening full of emotion, virtuosity, and conviviality.

Free show

L’événement Spectacle Sourires d’Ukraine Toul a été mis à jour le 2026-06-15 par MT TERRES TOULOISES