Toul

Tota Familia Les 3 Brigands

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-27

Attention voyageurs et voyageuses, ne vous aventurez pas trop loin. Dans la forêt, la nuit, trois brigands décident de suivre leurs propres règles. Ils ont décidé de ne plus vivre sous le joug d’un bourgmestre autoritaire qui maintient l’ordre d’une main de fer. Rêvant de vivre libres, ils vont découvrir qu’on ne peut pas penser qu’à soi dans la vie. Et c’est un jeune garçon orphelin qui va leur ouvrir les yeux.

Restauration et buvette locale sur place.

Sur réservation.Tout public

8 .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

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English :

Travelers beware, do not venture too far. In the forest, at night, three brigands decide to follow their own rules. They’ve decided to stop living under the yoke of an authoritarian burgomaster who maintains order with an iron fist. Dreaming of freedom, they’re about to discover that there’s more to life than meets the eye. And it’s a young orphan boy who will open their eyes.

Catering and local refreshments on site.

Reservations required.

L’événement Tota Familia Les 3 Brigands Toul a été mis à jour le 2026-06-02 par MT TERRES TOULOISES