Toul

Tota Familia Le Dragon

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-28

Entrez… n’ayez pas peur. Ici, tout est normal. On vit, on travaille, on s’adapte.

Dans une ville dominée depuis des siècles par un dragon, les habitants ont appris à composer avec l’inacceptable. On protège les siens, on évite les ennuis, on se persuade que cela pourrait être pire. La tyrannie ne crie pas toujours son nom elle peut se présenter comme nécessaire, rassurante, organisée. Elle se glisse dans les habitudes, dans les silences, dans ces petites concessions qui finissent par sembler naturelles. Puis arrive un homme décidé à affronter le monstre. Mais le véritable combat dépasse la créature elle-même. Car certaines dictatures ne s’appellent pas ainsi elles se parent de stabilité, de sécurité, d’intérêt général. Elles séduisent autant qu’elles contraignent. Le Dragon est un conte profondément humain et résolument actuel. Il parle de peur et de courage, de responsabilité individuelle et collective.

Et pose, en filigrane, cette question troublante suffit-il d’abattre le dragon pour devenir libre ?

Restauration et buvette locale sur place.

Sur réservation.Tout public

12 .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

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English :

Come in… don’t be afraid. Here, everything is normal. We live, we work, we adapt.

In a town dominated for centuries by a dragon, the inhabitants have learned to cope with the unacceptable. They protect their own, avoid trouble and convince themselves that things could be worse. Tyranny doesn’t always cry out its name: it can present itself as necessary, reassuring and organized. It creeps into habits, into silences, into those little concessions that end up seeming natural. Then a man arrives, determined to confront the monster. But the real battle goes beyond the creature itself. For some dictatorships are not called that: they adorn themselves with stability, security and the general interest. They seduce as much as they coerce. The Dragon is a profoundly human and resolutely topical tale. It speaks of fear and courage, of individual and collective responsibility.

And it raises a troubling question: is it enough to slay the dragon to become free?

Catering and local refreshments on site.

Reservations required.

L’événement Tota Familia Le Dragon Toul a été mis à jour le 2026-06-02 par MT TERRES TOULOISES