Toul

Rouages Intemporels Convention Steampunk Toul

Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 20:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

De drôles de voyageurs posent leurs valises à Toul !

Ces personnages venus d’un autre monde, ayant traversé une faille temporelle d’origine inconnue, font halte à Toul et viennent découvrir la ville.

Vêtus de cuir, de cuivre et d’engrenages, ils investissent les jardins de l’Hôtel de Ville pour un week-end hors du commun.

Venez découvrir cet univers si fascinant qu’est le Steampunk ! Un jeu de piste vous aidera à vous familiariser avec ses codes et de nombreuses animations vous attendent, comme un duel de thé ou encore un concours du plus beau costume steampunk … Mais bien d’autres animations n’attendent que vous (concerts, Antre de Jack, etc.) !

Vous trouverez également dans les jardins de nombreux exposants qui partageront avec vous leur passion !Tout public

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Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est rencontresintemporelles@gmail.com

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English :

Strange travellers pack their bags in Toul!

These characters from another world, who have crossed a temporal rift of unknown origin, are stopping off in Toul to discover the town.

Dressed in leather, copper and gears, they take over the Hôtel de Ville gardens for an extraordinary weekend.

Come and discover the fascinating world of Steampunk! A treasure hunt will help you get to grips with the codes, and there’s plenty of entertainment in store, including a tea duel and a competition for the most beautiful steampunk costume… But there’s much more to come (concerts, Jack’s lair, etc.)!

You’ll also find a host of exhibitors in the gardens to share their passion with you!

L’événement Rouages Intemporels Convention Steampunk Toul Toul a été mis à jour le 2026-05-15 par MT TERRES TOULOISES