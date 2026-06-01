Concert chorale Rock Choeur Arsenal Salle de l’Arsenal Toul

Toul

Concert chorale Rock Choeur Arsenal

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

L’ensemble créé en 2023 se produira en concert à la salle de l’Arsenal !

Après une pause de deux ans, la chorale revient sous la direction artistique d’une nouvelle cheffe de choeur, Valentine Lévêque.

Malgré tout, son répertoire demeure dans la lignée des débuts il est résolument rock au sein de cette chorale qui décoiffe comme indiqué sur son site internet.

Ce sont 28 choristes, accompagnés de quatre musiciens professionnels, qui interpréteront 25 morceaux des standards du rock anglo-saxon et français. En passant de Creedence Clearwater Revival à Queen, en passant par The Rolling Stones ou encore Téléphone …

Billetterie en ligne sur helloasso, également possible le jour même sur place.

Buvette sur placeTout public

12 .

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The ensemble, founded in 2023, will perform a concert at the Salle de l’Arsenal!

After a two-year hiatus, the choir returns under the artistic direction of a new choir director, Valentine Lévêque.

Nevertheless, its repertoire remains true to its roots: it’s resolutely rock-oriented within this “choir” that rocks out, as stated on its website.

Twenty-eight singers, accompanied by four professional musicians, will perform 25 classics from Anglo-Saxon and French rock. From Creedence Clearwater Revival to Queen, via The Rolling Stones and Téléphone…

Tickets available online via Helloasso, also available on the day of the event at the venue.

Refreshments available on site

L’événement Concert chorale Rock Choeur Arsenal Toul a été mis à jour le 2026-06-12 par MT TERRES TOULOISES