Friperie Tota Familia Centre culturel Vauban Toul
Friperie Tota Familia Centre culturel Vauban Toul vendredi 26 juin 2026.
Toul
Friperie Tota Familia
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Pour chiner des pépites issues des costumes de Tota Compania !Tout public
0 .
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 27 72 contact@totacompania.fr
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English :
Find nuggets from Tota Compania costumes!
L’événement Friperie Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES
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