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Friperie Tota Familia Centre culturel Vauban Toul

Friperie Tota Familia Centre culturel Vauban Toul

Friperie Tota Familia Centre culturel Vauban Toul vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Centre culturel Vauban

Adresse : 3 Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord

Ville : 54200 Toul

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Toul

Friperie Tota Familia

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Pour chiner des pépites issues des costumes de Tota Compania !Tout public
0  .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 27 72  contact@totacompania.fr

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Find nuggets from Tota Compania costumes!

L’événement Friperie Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES

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