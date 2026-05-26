Sortie nature L’art délicat de la pêche à la mouche Toul
Sortie nature L’art délicat de la pêche à la mouche Toul samedi 4 juillet 2026.
Toul
Sortie nature L’art délicat de la pêche à la mouche
Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Remparts de Toul à partir de 14 ans
Essayez-vous à l’art de la pêche à la mouche et découvrez le monde fascinant des petites bêtes qui peuplent le ruisseau de l’Ingressin.
En partenariat avec la fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
Sur inscriptionTout public
0 .
Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Remparts de Toul from age 14
Try your hand at the art of fly-fishing and discover the fascinating world of the little creatures that inhabit the Ingressin stream.
In partnership with the Meurthe-et-Moselle federation for fishing and the protection of aquatic environments
Registration required
L’événement Sortie nature L’art délicat de la pêche à la mouche Toul a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES
À voir aussi à Toul (Meurthe-et-Moselle)
- Tatto Flash Day Brasserie Cheval L’Atelier Toul 30 mai 2026
- Concert Chant et Orgue Violon et Piano Place du Couarail Toul 30 mai 2026
- Concert Duo psychobilly-rockabilly 100 Pression 2 rue Carnot Toul 30 mai 2026
- ACT Radio Déclic 40 ans Balance ton Flow Toul 3 juin 2026
- ACT Radio Déclic 40 ans ML Show Pôle Industriel Toul 10 juin 2026