Toul

Sortie nature L’art délicat de la pêche à la mouche

Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Remparts de Toul à partir de 14 ans

Essayez-vous à l’art de la pêche à la mouche et découvrez le monde fascinant des petites bêtes qui peuplent le ruisseau de l’Ingressin.

En partenariat avec la fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection des milieux aquatiques

Sur inscriptionTout public

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Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Remparts de Toul from age 14

Try your hand at the art of fly-fishing and discover the fascinating world of the little creatures that inhabit the Ingressin stream.

In partnership with the Meurthe-et-Moselle federation for fishing and the protection of aquatic environments

Registration required

L’événement Sortie nature L’art délicat de la pêche à la mouche Toul a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES