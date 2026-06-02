Tota Familia Alice et le Miroir Centre culturel Vauban Toul

Toul

Tota Familia Alice et le Miroir

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-05

Et si, d’un simple pas, l’on pouvait franchir le miroir ? C’est ce que fait Alice, curieuse et intrépide, pour découvrir l’étrange royaume de l’autre côté. Là-bas, tout semble familier et pourtant tout se renverse les temps marche à reculons, les fleurs parlent, et les pions d’un gigantesque échiquier prennent vie. Entre rêve et logique, absurde et poésie, cette adaptation libre de Lewis Carroll nous entraîne dans un voyage où l’imaginaire défie les règles et où l’enfance dialogue avec la sagesse. Guidée par la Reine Rouge, Humpty Dumpty, le Chat et tant d’autres figures improbables, Alice apprend qu’au-delà du reflet se cache peut-être le plus merveilleux des mondes celui de la pensée en mouvement. Une traversée aussi fantaisiste que philosophique, où le jeu, la curiosité et l’émerveillement sont les vrais maîtres du royaume.

Restauration et buvette locale sur place.

Sur réservation.Tout public

12 .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if you could step through the looking glass? That’s what Alice does, curious and intrepid, to discover the strange kingdom on the other side. There, everything seems familiar, yet everything is turned upside down: time marches backwards, flowers talk, and the pawns of a gigantic chessboard come to life. Between dream and logic, absurdity and poetry, this free adaptation of Lewis Carroll takes us on a journey where the imaginary defies the rules and childhood converses with wisdom. Guided by the Red Queen, Humpty Dumpty, the Cat and so many other unlikely figures, Alice learns that beyond the reflection lies perhaps the most wonderful of worlds: that of thought in motion. A journey as whimsical as it is philosophical, where play, curiosity and wonder are the true masters of the kingdom.

Catering and local refreshments on site.

Reservations required.

L’événement Tota Familia Alice et le Miroir Toul a été mis à jour le 2026-06-02 par MT TERRES TOULOISES