À Table, Lieux insoupçonnés Maison du tourisme Terres Touloises Toul

Toul

À Table, Lieux insoupçonnés

Maison du tourisme Terres Touloises 1 Place Charles de Gaulle Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-07-15 2026-09-12

Vivez une expérience gastronomique unique avec À Table, Lieux Insoupçonnés . Laissez-vous surprendre par des dîners organisés dans des lieux secrets et inattendus, soigneusement choisis pour leur caractère insolite. Que ce soit dans des espaces chargés d’histoire, des coins de nature méconnus ou des lieux hors du commun, vous ne saurez où vous vous rendez avant le moment venu !

Installez-vous et savourez les produits du terroir soigneusement sélectionnés pour vous offrir un repas authentique.

Laissez-vous emporter par l’inattendu et plongez dans cette expérience où chaque dîner est un secret à découvrir. Préparez-vous à être étonné et à savourer chaque instant dans un cadre que vous ne soupçonnez même pas !

Réservation obligatoire places limitées !Tout public

25 .

Maison du tourisme Terres Touloises 1 Place Charles de Gaulle Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60

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English :

Enjoy a unique gastronomic experience with À Table, Lieux Insoupçonnés . Let us surprise you with dinners in secret and unexpected places, carefully chosen for their unusual character. Whether it’s a place steeped in history, an undiscovered corner of nature or an unusual location, you won’t know where you’re going until it’s time!

Sit back and savor our carefully selected local produce for an authentic meal.

Let yourself be carried away by the unexpected and immerse yourself in an experience where every dinner is a secret to be discovered. Prepare to be amazed and savor every moment in a setting you never imagined possible!

Reservations required places are limited!

L’événement À Table, Lieux insoupçonnés Toul a été mis à jour le 2026-06-15 par MT TERRES TOULOISES