Toul

À Table dans les Vignes

Maison du tourisme Terres Touloises 1 Place Charles de Gaulle Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 18:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-26

Offrez-vous une expérience insolite au cœur des vignes des Côtes de Toul ! À Table dans les Vignes vous invite à vivre un dîner unique, mêlant convivialité et découverte, dans un cadre exceptionnel.

Avant de passer à table, un guide vous propose une lecture du paysage pour vous immerger dans l’histoire des vignes et du terroir. Vous savourerez un repas composé exclusivement de produits locaux et de saveurs authentiques, accompagnés des vins issus de ces mêmes vignes, dont le célèbre Gris de Toul.

Un moment de partage et de convivialité, où chaque bouchée et chaque verre célèbrent les racines du Toulois, tout en sublimant l’art de vivre local. Une expérience inédite et chaleureuse, qui marie nature, gastronomie et découverte.

Réservation obligatoire places limitées !Tout public

25 .

Maison du tourisme Terres Touloises 1 Place Charles de Gaulle Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat yourself to an unusual experience in the heart of the Côtes de Toul vineyards! À Table dans les Vignes invites you to enjoy a unique dinner, combining conviviality and discovery, in an exceptional setting.

Before sitting down to dinner, a guide will take you through the landscape, immersing you in the history of the vines and the terroir. You’ll enjoy a meal composed exclusively of local produce and authentic flavors, accompanied by wines from these same vineyards, including the famous Gris de Toul.

A moment of sharing and conviviality, where every mouthful and every glass celebrates the roots of the Toul region, while sublimating the local art of living. A warm and original experience, combining nature, gastronomy and discovery.

Reservations essential places are limited!

L’événement À Table dans les Vignes Toul a été mis à jour le 2026-06-15 par MT TERRES TOULOISES