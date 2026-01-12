Crazy Week-end Rockers VI salle de l’Arsenal Espace Dedon Toul

Crazy Week-end Rockers VI

salle de l'Arsenal Espace Dedon 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Préparez-vous pour le CRAZY WEEK-END ROCKERS !

Pas de paillettes. Pas de compromis. Juste du Rock’N’Roll !

Depuis maintenant plusieurs années, les Tool’s Rockers font trembler Toul au son du rockabilly, du roots et des vibrations vintage.

On remet ça. Encore plus fort. Encore plus sale.

Groupes live, rockers & pin-ups, customs, hot rods & vieilles mécaniques, stands rétro, bières, tattoos, sueur et décibels.

Si t’aimes le rock propre, passe ton chemin. Si t’aimes le rock qui sent l’huile, la gomme et la bière tiède … t’es au bon endroit !

Bloque la date. Fais tourner l’info.

Line-up & infos bientôt dévoilés sur nos réseaux sociaux.Tout public

+33 6 70 60 30 48

English :

Get ready for CRAZY WEEKEND ROCKERS!

No glitter. No compromise. Just Rock’N’Roll!

For several years now, Tool’s Rockers have been rocking Toul to the sound of rockabilly, roots and vintage vibes.

Here we go again. Even louder. Even dirtier.

Live bands, rockers & pin-ups, customs, hot rods & old mechanicals, retro stands, beers, tattoos, sweat and decibels.

If you like clean rock, move on. If you like rock that smells of oil, rubber and warm beer… you’ve come to the right place!

Block the date. Spread the word.

Line-up & info soon on our social networks.

