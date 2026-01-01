Le Marché de l’Atelier Espace Dedon Toul

Le Marché de l’Atelier

Espace Dedon 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-01-06 17:00:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-02-03 2026-03-03 2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-07-07 2026-08-04 2026-09-01 2026-10-06 2026-11-03 2026-12-01

L’Atelier & la brasserie cheval lancent les marchés mensuels.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de produits locaux, dans une ambiance conviviale.

Chaque premier mardi du mois, retrouvez les résidents de l’Atelier & des producteurs et artisans locaux tout en profitant de l’ouverture du bar de la brasserie cheval.Tout public

0 .

Espace Dedon 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Atelier & la brasserie cheval launch monthly markets.

A not-to-be-missed event for lovers of local produce, in a convivial atmosphere.

Every first Tuesday of the month, meet the residents of L’Atelier & local producers and craftsmen, while enjoying the opening of the Brasserie Cheval bar.

L’événement Le Marché de l’Atelier Toul a été mis à jour le 2025-10-07 par MT TERRES TOULOISES