Casse-croûte de Quasimodo repas insolite Place Charles de Gaulle Toul

Toul

Casse-croûte de Quasimodo repas insolite

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01 2026-09-01

Le traditionnel casse-croûte entre les tours de la cathédrale ouvre ses portes pour une nouvelle année !

À la suite du guide, vous grimperez les nombreuses marches qui vous mèneront aux tables de la soirée, découvrirez la beauté de la ville vue de haut et entendrez une fabuleuse histoire locale.

Mets locaux et boissons de terroir concluront la soirée. Rires, partage et convivialité seront au menu !

Réservations obligatoires à la boutique de la cathédrale, à l’entrée du monument, ou par téléphone réservation possible à partir de fin juin

Dans la limite des places séances limitées à 15 personnes.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 6 ans ne sont pas acceptés. Il faut également être équipé de chaussures adaptées, maintenant la cheville (pas de talons ou de tongs) !Tout public

22 .

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The traditional snack bar between the cathedral towers opens its doors for a new year!

Following your guide, you’ll climb the many steps leading up to the evening’s tables, discover the beauty of the city from above and hear some fabulous local history.

Local dishes and drinks will round off the evening. Laughter, sharing and conviviality will be on the menu!

Reservations required at the cathedral gift store, at the entrance to the monument, or by telephone bookings possible from late June

Space permitting sessions limited to 15 people.

For safety reasons, children under 6 years of age are not admitted. You’ll also need suitable, ankle-friendly footwear (no heels or flip-flops)!

L’événement Casse-croûte de Quasimodo repas insolite Toul a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES