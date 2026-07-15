Concert Pauline Paris et Rafaël Leroy Hôtel de Pïmodan Hôtel de Pimodan Toul

Informations pratiques

Toul

Concert Pauline Paris et Rafaël Leroy Hôtel de Pïmodan

Hôtel de Pimodan 6bis rue du général Gengoult Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Pauline Paris chante ses histoires et celles des autres avec ardeur et désinvolte.

Un coffre puissant cet électron libre communique une énergie contagieuse. Il faut la voir sur scène pour comprendre.

Elle s’accompagne à la guitare et partage la scène avec son acolyte Rafaël Leroy à la basse.Tout public

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Hôtel de Pimodan 6bis rue du général Gengoult Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 87 24 83

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English :

Pauline Paris sings her own stories and those of others with passion and ease.

With her powerful voice, this free spirit radiates contagious energy. You have to see her on stage to understand.

She accompanies herself on guitar and shares the stage with her sidekick, Rafaël Leroy, on bass.

L’événement Concert Pauline Paris et Rafaël Leroy Hôtel de Pïmodan Toul a été mis à jour le 2026-07-08 par MT TERRES TOULOISES