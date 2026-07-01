Kont’nr Comedy Club Kont’nr Toul

Informations pratiques

Toul

Kont’nr Comedy Club

Kont’nr 21 avenue Victor Hugo Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe du rire avec Laeti, Krabos et Zemisterflow. Plus d’une heure de stand-up, de bonne humeur et de fous rires dans l’ambiance chaleureuse du Kont’nr.

Que tu viennes entre amis, en famille ou entre collègues, c’est le rendez-vous à ne pas manquer cet été !

Les places sont limitées, pense à réserver dès maintenant !Adultes

0 .

Kont’nr 21 avenue Victor Hugo Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 22 52 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an evening full of laughter with Laeti, Krabos, and Zemisterflow. Over an hour of stand-up comedy, good vibes, and belly laughs in the warm atmosphere of the Kont’nr.

Whether you come with friends, family, or coworkers, this is the event you won’t want to miss this summer!

Seats are limited, so be sure to reserve yours now!

L’événement Kont’nr Comedy Club Toul a été mis à jour le 2026-07-05 par MT TERRES TOULOISES