Kont’nr Comedy Club Kont’nr Toul
vendredi 17 juillet 2026 · Kont'nr · Toul
Informations pratiques
Toul
Kont’nr Comedy Club
Kont’nr 21 avenue Victor Hugo Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe du rire avec Laeti, Krabos et Zemisterflow. Plus d’une heure de stand-up, de bonne humeur et de fous rires dans l’ambiance chaleureuse du Kont’nr.
Que tu viennes entre amis, en famille ou entre collègues, c’est le rendez-vous à ne pas manquer cet été !
Les places sont limitées, pense à réserver dès maintenant !Adultes
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Kont’nr 21 avenue Victor Hugo Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 22 52 99
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English :
Get ready for an evening full of laughter with Laeti, Krabos, and Zemisterflow. Over an hour of stand-up comedy, good vibes, and belly laughs in the warm atmosphere of the Kont’nr.
Whether you come with friends, family, or coworkers, this is the event you won’t want to miss this summer!
Seats are limited, so be sure to reserve yours now!
L’événement Kont’nr Comedy Club Toul a été mis à jour le 2026-07-05 par MT TERRES TOULOISES
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