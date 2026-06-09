Guinguette du port Port de Toul Toul

Toul

Guinguette du port

Port de Toul 162 Avenue Victor Hugo Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07 2026-08-21

Tous les week-ends, laissez-vous emporter par la musique avec une série de concerts qui animeront la ville. Les guinguettes et nocturnes du port de France offriront des moments de détente et de convivialité au bord de l’eau.

Vendredi 17 juillet Guinguette du port Benoît Przylbyla

Vendredi 7 août Guinguette du port Free’Son

Vendredi 21 août Guinguette du port Orchestre Damien DominiakTout public

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Port de Toul 162 Avenue Victor Hugo Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Every weekend, let yourself be carried away by the music, with a series of concerts bringing the town to life. The guinguettes and nocturnes at the Port de France will offer moments of relaxation and conviviality on the water’s edge.

Friday, July 17: Guinguette du port Benoît Przylbyla

Friday, August 7: Guinguette du port Free’Son

Friday, August 21: Guinguette du port Orchestre Damien Dominiak

L’événement Guinguette du port Toul a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES