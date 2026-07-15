Théâtre Les mystères de Pimodan Hôtel de Pimodan Toul

Informations pratiques

Toul

Théâtre Les mystères de Pimodan

Hôtel de Pimodan 6bis rue du général Gengoult Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 20:45:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Adaptation théâtrale du roman de Roger de Beauvoir LEs mystères de l’île Saint-Louis , paru en 1859.

Espionnage, trahisons, enlèvements, tentatives d’assassinats, impostures et duel ponctuent ces intrigues pleines de rebondissements !

Auteur Frédéric Thabault Compagnie Richard Fabulette

Sujet historique dans la veine des romans feuilletons du XIXème siècle, tels que Les Trois Mousquetaires . Paris, 1638 un noble italien ruiné tente de retrouver celle qui lui était promise 20 ans plus tôt. De joyeux drilles tentent de l’aider dans sa quête, mais il faudra affronter les redoutables sbires du Cardinal de Richelieu pour retrouver Teresina, devenue entre-temps Duchesse de Fornaro.Tout public

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Hôtel de Pimodan 6bis rue du général Gengoult Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 68 74 35 25

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English :

A stage adaptation of Roger de Beauvoir’s novel *The Mysteries of the Île Saint-Louis*, published in 1859.

Espionage, betrayals, kidnappings, assassination attempts, imposters, and duels punctuate these plots full of twists and turns!

Author: Frédéric Thabault Richard Fabulette Company

A historical tale in the vein of 19th-century serialized novels, such as “The Three Musketeers.” Paris, 1638: a ruined Italian nobleman attempts to find the woman to whom he was betrothed 20 years earlier. A merry band of friends tries to help him on his quest, but they’ll have to face Cardinal Richelieu’s fearsome henchmen to find Teresina, who has since become the Duchess of Fornaro.

L’événement Théâtre Les mystères de Pimodan Toul a été mis à jour le 2026-07-08 par MT TERRES TOULOISES