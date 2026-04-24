Conférence sur l’art d’être soi La loco Quimperlé

Quimperlé

Conférence sur l’art d’être soi

La loco 33 boulevard de la gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

La conférence propose des clés concrètes pour faire face au stress, éviter les incompréhensions et développer l’affirmation de soi. Un temps d’échange interactif permettra également au public de partager ses expériences et ses questionnements. La rencontre sera animée par Yves Costiou, chargé d’ingénierie et de projet et formateur spécialisé en compétences psychosociales à Promotion santé Bretagne.

Sur inscription .

La loco 33 boulevard de la gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 18 46

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English :

L’événement Conférence sur l’art d’être soi Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS