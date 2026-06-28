Conférence sur le désir d’agir Rue Jules Ferry Pornic

Informations pratiques

Pornic

Conférence sur le désir d’agir

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint-Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Conférence Le désir d’agir avec Stein Van Oosteren par Place au Vélo en Retz et Réinventons-nous !

Au programme

Rejoignez-nous pour une conférence-débat inspirante sur le thème du Désir d’agir . À cette occasion, Stein Van Oosteren nous fait le plaisir de venir à Pornic pour partager ses expériences, ses réflexions et son engagement concret en faveur du développement du vélo et de la transition écologique.

Une soirée placée sous le signe de l’échange et de la convivialité, abordée avec humour pour nous donner, à toutes et à tous, l’envie de passer à l’action. Un événement à partager au plus grand nombre ! .

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint-Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

The Desire to Act Lecture with Stein Van Oosteren presented by Place au Vélo en Retz and Réinventons-nous !%A0%A0

L’événement Conférence sur le désir d’agir Pornic a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic