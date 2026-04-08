Conférence sur le Gouf et le fonctionnement de son écosystème Maison de l’Environnement Anglet

Anglet

Conférence sur le Gouf et le fonctionnement de son écosystème

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Qu’est-ce que le Gouf ? Comment s’est-il formé ? Mais surtout quelle vie abrite-t-il ? La richesse de cet écosystème marin au large de nos côtes prend une dimension extraordinaire !

Cette conférence vous permettra de découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel du Gouf qui est situé sur notre territoire ! Nul besoin de faire le tour du monde pour voir des animaux fantastiques.

Animé par Bizkaia.

Tout public (à partir de 12 ans).

Durée (conférence + temps d’échanges) 2h. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Conférence sur le Gouf et le fonctionnement de son écosystème

L’événement Conférence sur le Gouf et le fonctionnement de son écosystème Anglet a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Anglet