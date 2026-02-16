Conférence sur le Japon Mai 2026 Inspirations et héritages de Ghibli dans la culture japonaise Le Mans Université Le Mans

Conférence sur le Japon Mai 2026 Inspirations et héritages de Ghibli dans la culture japonaise

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

2026-05-20

La Maison des Langues de Le Mans Université propose une série de séminaires consacrés à la langue et à la culture japonaise. Ces rendez-vous invitent à découvrir différents aspects de l’histoire, de la société et de l’imaginaire japonais, à travers le regard de spécialistes.

Proposés dans le cadre du diplôme universitaire Japonais langue et cultures , ces séminaires sont conçus comme des temps de découverte et d’échange, ouverts à toute personne intéressée.

Le 20 mai 2026

Inspirations et héritages de Ghibli dans la culture japonaise

C’était d’abord un choix pratique personne ne voulait produire leurs films. Alors Hayao Miyazaki et Isao Takahata, aidés de Toshio Suzuki, ont fondé ensemble le studio Ghibli. Depuis, ils ont enchaîné les succès, de Princesse Mononoké à Pompoko, du Tombeau des lucioles au Voyage de Chihiro. Leurs personnages, comme Totoro et Porco Rosso, sont devenus emblématiques, et les œuvres du studio ont marqué des générations entières de fans à travers le monde, comme si Ghibli était un équivalent japonais de Disney.

Bien plus qu’une marque et au-delà d’une simple usine à rêves, Ghibli offre avant tout une vision d’un monde idéal, fondé sur l’écologie, le féminisme, l’ingénierie et les croyances magiques.

Extrait du résumé du livre d’Alexandre MATHIS Un monde parfait selon Ghibli.

Quelles inspiration le studio tire-t-il de la culture japonaise et quel impact a-t-il sur celle-ci ?

L’intervenant Alexandre MATHIS fait partie du collectif Playlist Society et écrit chez Revus & Corrigés.

Auteur d’essais sur le cinéma, il a notamment publié Un monde parfait selon Ghibli (2018), une analyse de l’univers du mythique studio d’animation japonais.

Date Mercredi 20 mai 2026, de 18h à 20h

Lieu Salle 201 de la Maison de l’Université

Complément Le séminaire est également accessible en visio (Zoom), lien disponible sur les réseaux sociaux de la Maison des Langues

Public(s) Gratuit et ouvert à tou·tes .

Le Mans Université Avenue Olivier Messiaen Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire dujp-ml@univ-lemans.fr

English :

Le Mans Université?s Maison des Langues offers a series of seminars devoted to Japanese language and culture. These events invite you to discover different aspects of Japanese history, society and imagination, through the eyes of specialists.

